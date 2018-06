München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München wird im Bundesliga-Spitzenspiel gegen 1899 Hoffenheim in Trikots aus Ozeanmüll auflaufen. Ausrüster adidas präsentierte am Freitag zusammen mit den Münchnern und Partner Parley die Spielkleidung für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Es wird eine einmalige Aktion sein.

Das rote Dress besteht zu 100 Prozent aus Ozean-Plastik. Garne und Fasern wurden aus recycelten und aufbereiteten Plastikabfällen gefertigt, die an den Küsten der Malediven eingesammelt wurden. Ein Trikot wird aus 28 Plastikflaschen hergestellt.

"Ich bin an den Stränden Spaniens aufgewachsen. Daher bin ich besonders froh darüber, ein Trikot tragen zu dürfen, das zu 100 Prozent aus recyceltem Ozeanmüll hergestellt wurde. Das ist eine tolle Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, die Weltmeere zu schützen - auch mit Blick auf die nächsten Generationen", sagte Bayern-Profi Xabi Alonso.

Geplant ist auch, dass Champions-League-Sieger Real Madrid in einem der kommenden Heimspiele ein Trikot aus Ozeanmüll trägt.

Adidas wird sein Pilotprojekt, Plastikmüll einzusammeln und zu recyceln, auf 21 Inselstaaten ausweiten. Im kommenden Jahr will das Herzogenauracher Unternehmen bereits eine Million Paar Schuhe aus Ozeanmüll herstellen. Jährlich landen rund 20 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen.