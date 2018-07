Mossul (AFP) Gegen den heftigen Widerstand von IS-Kämpfern sind irakische Eliteeinheiten nach Angaben eines Kommandeurs weit nach Mossul vorgerückt. Soldaten der Anti-Terror-Einheit CTS seien am Freitag in das östliche Viertel Al-Karama vorgedrungen, wo sie auf die Gegenwehr der Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) stießen, sagte ein ranghoher Offizier der irakischen Armee der Nachrichtenagentur AFP. Die Offensive zur Rückeroberung Mossuls vom IS hatte am 17. Oktober begonnen.

