München (dpa) - Die Mitglieder der CSU haben sich mit großer Mehrheit für Volksentscheide auf Bundesebene ausgesprochen. 68,8 Prozent hätten in einer Mitgliederbefragung dafür gestimmt, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Freitag auf dem Parteitag in München.

Mehr als 52 000 Stimmen seien abgegeben worden. Scheuer wertete das Ergebnis auch als eindeutige Zustimmung für den Kurs von Parteichef Horst Seehofer. Dieser hatte sich stets vehement für Volksentscheide auf Bundesebene ausgesprochen.

Die Forderung soll nun ins neue CSU-Grundsatzprogramm aufgenommen werden. Dieses soll am Samstag auf dem Parteitag verabschiedet werden.

