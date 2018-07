Berlin/Karlsruhe (dpa) - Ein unter Terrorverdacht festgenommener Flüchtling sitzt jetzt in Berlin wegen Urkundenfälschung in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof hatte sich geweigert, gegen den 27-Jährigen einen Haftbefehl wegen Terrorismusverdachts zu erlassen. Die Ermittler hatten dem Mann vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz IS zu sein und möglicherweise einen Anschlag in Deutschland vorbereiten zu wollen. Konkrete Erkenntnisse gibt es nicht. Die Indizien hätten dem BGH für einen Haftbefehl nicht ausgereicht, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.