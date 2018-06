Istanbul (AFP) Bei dem Anschlag in der südosttürkischen Stadt Diyarbakir sind nach Regierungsangaben mindestens acht Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden. Der türkische Regierungschef Binali Yildirim machte am Freitag die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für den Autobombenanschlag auf das Polizeihauptquartier in der Kurdenmetropole verantwortlich. Die Explosion hatte sich am Morgen ereignet, wenige Stunden nach der Festnahmen der Chefs der prokurdischen Oppositionspartei HDP.

