Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Antrag der Bundesanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls gegen den am Mittwoch in Berlin festgenommenen Terrorverdächtigen abgelehnt. Die Indizien gegen den 27-Jährigen reichten dem Haftrichter nicht aus, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mitteilte.

