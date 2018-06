Istanbul (AFP) Trotz internationaler Proteste ist Haftbefehl gegen die beiden Spitzenpolitiker der prokurdischen Opposition in der Türkei, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, ergangen. Ein Gericht in der Stadt Diyarbakir verhängte am Freitag Haftbefehle auch gegen drei weitere Abgeordnete der prokurdischen Partei HDP, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Politiker seien im Rahmen der "Anti-Terror"-Ermittlungen im Zusammenhang mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Untersuchungshaft genommen worden.

