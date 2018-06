Kinshasa (AFP) Kurz vor geplanten Massenprotesten gegen Präsident Joseph Kabila in der Demokratischen Republik Kongo hat die UNO Regierung und Opposition zur Zurückhaltung aufgerufen. Sowohl die Teilnehmer der nicht genehmigten Demonstration in Kinshasa als auch die Sicherheitskräfte sollten am Samstag "Zurückhaltung und Verantwortung" zeigen, erklärte der Chef der UN-Mission Monusco, Maman Sambo Sidikou. Er forderte die Konfliktparteien auf, im Interesse des Landes auf Gewalt zu verzichten.

