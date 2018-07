Berlin (dpa) - In der Debatte um eine Pkw-Maut verlangt Linken-Chef Bernd Riexinger von Bundeskanzlerin Angela Merkel weiteren Widerstand gegen das CSU-Projekt. Riexinger erinnerte auf Twitter an Merkels Satz "Mit mir wird es eine Maut nicht geben". Nach monatelangem Streit in der Koalition forderte er von Merkel: "Wort halten!". Die Chancen, dass eine Pkw-Maut nun doch in Kraft tritt, sind überraschend gestiegen. Die EU-Kommission hatte mitgeteilt, dass es bei Gesprächen "sehr weitreichende Fortschritte" gegeben habe.

