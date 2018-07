Essen (AFP) Unbekannte haben am Freitagabend ein türkisches Café in Essen attackiert. Es sei mindestens ein Brandsatz auf die Teestube geschleudert worden, sagte ein Vertreter der Essener Polizei am Samstagmorgen. Ein Mensch sei leicht verletzt worden. Die Hintergründe und Motive der Tat seien noch unklar. Die Täter flohen, die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.