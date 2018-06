Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will den Verhaltenskodex seiner Behörde verschärfen. "Die Ethikregeln müssen geändert werden", sagte der Behördenchef in einem Interview in der Samstagsausgabe der belgischen Tageszeitung "Le Soir". Er reagierte damit auf den umstrittenen Wechsel seines Amtsvorgängers José Manuel Barroso zur Investmentbank Goldman Sachs.

