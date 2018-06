Monaco (SID) - Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner AS Monaco hat in der französischen Ligue 1 einen Kantersieg gefeiert. Drei Tage nach dem 3:0-Erfolg gegen ZSKA Moskau fertigte der siebenmalige Fußball-Meister Abstiegskandidat AS Nancy mit 6:0 (2:0) ab.

Die Tore für das Team von Trainer Leonardo Jardim erzielten der kolumbianische Superstar Falcao (2), Guido Carrillo (2), Kylian Mbappe und Fabinho (Elfmeter).

Monaco, das durch den Sieg zunächst bis auf drei Punkte an Spitzenreiter OGC Nizza um Ex-Bundesliga-Trainer Lucien Favre heranrückte, ist in der Champions League der nächste Gast von Bayer. Die Werkself empfängt den Tabellenführer der Gruppe E am 7. Dezember (20.45 Uhr/Sky).