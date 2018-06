Mossul (dpa) - Nach dem Vorstoß in die Ostteile Mossuls machen die irakischen Streitkräfte auch an der Front im Süden der IS-Hochburg Fortschritte. Die Truppen nahmen die Stadt Hammam al-Alil etwa 15 Kilometer südlich von Mossul von der Terrormiliz Islamischer Staat ein, berichtete die irakische Bundespolizei. Derweil steigt die Zahl an Flüchtlingen aus den bereits befreiten Teilen Mossuls. Bei einem Anschlag auf einen Flüchtlingskonvoi im Nordirak wurden Polizeiangaben zufolge 26 Menschen getötet.

