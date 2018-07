Berlin (dpa) - Zur traditionellen Operngala der Deutschen Aids-Stiftung in Berlin werden am Samstagabend (19.00 Uhr) zahlreiche Prominente erwartet. Bundespräsident Joachim Gauck wird laut Ankündigung eine Ansprache halten, als Moderator wird der Sänger Max Raabe durch den Abend führen.

Zu dem Benefiz-Konzert in der Deutschen Oper erwarten die Veranstalter außerdem den französischen Modedesigner Jean Paul Gaultier, Draqueen Conchita Wurst sowie Berlins ehemaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Auch Fußballer Manuel Neuer und das Model Toni Garrn werden laut Stiftung an der Gala teilnehmen.

Die Einnahmen des Abends gehen an Hilfsprojekte für Aids-Kranke und HIV-Infizierte in Deutschland und in Afrika. Bei der 22. Gala im vergangenen Jahr kamen 500 000 Euro zusammen.

