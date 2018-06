Washington (AFP) Zu dem Anschlag in der südosttürkischen Stadt Diyarbakir vom Freitag hat sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Dies habe die IS-nahe Agentur Amaq vermeldet, teilte das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site in der Nacht zum Samstag mit. Für den Anschlag auf das Polizeihauptquartier in der Kurdenmetropole mit mindestens neun Toten hatte die Regierung in Ankara die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verantwortlich gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.