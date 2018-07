Berlin (dpa) - Audi hat bei seinen Diesel-Abgaswerten offenbar noch mehr geschummelt als bisher bekannt. Nach Berichten der "Bild am Sonntag" hat die kalifornische Umweltbehörde Carb im Sommer eine weitere illegale Software bei einem Audi mit V6-Motor entdeckt. Diese habe Audi auch für die Manipulation von CO2-Werten in Europa verwendet. Dem Bericht zufolge konnten bestimmte Modelle mit einer Lenkwinkel-Erkennung unterscheiden, ob sie auf einem Rollenprüfstand sind oder auf der Straße fahren. So konnte auf dem Prüfstand ein Programm starten, bei dem besonders wenig CO2 ausgestoßen wird.

