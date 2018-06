Fulda (dpa) - Bei einem Brand in einem Behindertenheim in Fulda ist in der Nacht ein Bewohner ums Leben gekommen. Für den 31-jährigen geistig behinderten Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Vier Ordensschwestern des Antonius-Heims in Fulda-Haimbach erlitten Rauchgasvergiftungen. Der Mann, in dessen Zimmers der Brand aus ungeklärter Ursache ausgebrochen war, wurde leblos geborgen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.