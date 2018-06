Köln (SID) - RB Leipzig will seine Position als Bayern-Jäger Nummer eins festigen. Der starke Aufsteiger empfängt um 15.30 Uhr Europa-League-Teilnehmer FSV Mainz 05, der mit einer 1:6-Schlappe beim RSC Anderlecht anreist. Um 17.30 Uhr wird in Gelsenkirchen die Partie zwischen Schalke 04 und Werder Bremen angepfiffen. Die Schalker wollen ihre Erfolgsserie auf neun Spiele ohne Niederlage ausbauen, Werder braucht unbedingt einen Sieg, um sich im Abstiegskampf wieder etwas Luft zu verschaffen.

In Braunschweig steigt das brisante Niedersachsen-Derby gegen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 auf dem Programm. Die Fan-Gruppen der beiden Klubs sind verfeindet. Die Eintracht benötigt mindestens einen Punkt, um die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen. Die 96er könnten sich mit einem Sieg oben in der Spitzengruppe festsetzen.

Für Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm und seine zweite Garde steht beim Deutschland Cup in Augsburg zum Abschluss das Highlight an. Die deutsche Mannschaft trifft im dritten Gruppenspiel auf Olympiasieger Kanada. Das Spiel beginnt um 16.30 Uhr.

Zum Spitzenspiel zwischen Titelverteidiger Brose Bamberg und Bayern München kommt es am 8. Spieltag der Basketball-Bundesliga. Bamberg ist bislang in allen acht Saisonbegegnungen ungeschlagen, die Münchner feierten sechs Siege in sechs Spielen. Beginn in der Frankenhölle ist um 20.30 Uhr.