Ain Issa (AFP) Eine von den USA unterstützte kurdisch-arabische Miliz hat nach eigenen Angaben am Sonntag mit der Offensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Raka begonnen. "Die große Schlacht zur Befreiung von Raka und ihrer Umgebung hat begonnen", heißt es in einer Erklärung der Demokratischen Syrischen Kräfte (SDF), die bei einer Pressekonferenz in Ain Issa verlesen wurde. Im Irak wird derzeit um die IS-Hochburg Mossul gekämpft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.