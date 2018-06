Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat sich mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA beunruhigt gezeigt. Zu einem möglichen Wahlsieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump sagte er dem "Spiegel": Was uns unter anderem Sorgen machen müsse, sei seine Unberechenbarkeit. Er halte es für ein Problem, dass man nicht sagen könne, was von einem Präsidenten Trump zu erwarten wäre. CSU-Chef Horst Seehofer warnte hingegen davor, sich als Oberlehrer der Welt aufzuführen. Im Falle eines Wahlsiegs wäre Trump ebenso willkommen in Bayern wie dessen Konkurrentin Hillary Clinton.

