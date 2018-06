Berlin (dpa) - Verkehrsminister Alexander Dobrindt lässt Berichte prüfen, nach denen die US-Umweltbehörde bei Audi-Modellen illegale Manipulationen der Abgaswerte entdeckt haben soll. Dazu lägen bisher keine Informationen vor, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Die "Bild am Sonntag" hatte berichtet, die Behörde habe im Sommer eine illegale Software-Funktion in Modellen aus Ingolstadt entdeckt. Diese habe Audi zur Manipulation von CO2-Werten für Diesel- und Benziner-Fahrzeuge in Europa verwendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.