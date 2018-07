Düren (AFP) Ein Fußballspiel der Bezirksliga im westfälische Güsten hat am Sonntag mit einer wilden Prügel-Attacke geendet. Mit Baseballschlägern und Eisenstangen bewaffnet stürmten rund 30 Männer während der Partie das Spielfeld, auf dem sich der SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten und die Sportfreunde Düren gegenüberstanden, wie die Polizei in Düren am Sonntagabend mitteilte. Die Männer hätten dort auf Spieler und Zuschauer eingeprügelt. Neun Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden.

