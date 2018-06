Freiburg (AFP) Ein ungewöhnliches Unglück hat sich zum Wintereinbruch in Baden-Württemberg ereignet: Auf schneeglatter Straße konnte sich am Montag in Hinterzarten eine Kuh aus der Herde eines Landwirts nicht auf den Hufen halten, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Sie kam demnach zu Fall und stürzte auf eine am Straßenrand wartende 87-Jährige.

