Leipzig (AFP) Das Betätigungsverbot für die niederländische Rockervereinigung "Satudarah Maluku MC" ist rechtmäßig. Daraus, dass die oberste Führung der Vereinigung in den Niederlanden sitzt, ergeben sich keine formalen Hindernisse für das Verbot, wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in zwei am Montag bekanntgegebenen Urteilen entschied. (Az.: 1 A5.15 und 1 A 6.15)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.