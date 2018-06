Berlin (AFP) Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist in diesem Jahr weiter geschrumpft. In den ersten neun Monaten ging sie um 156 auf 20.093 zurück, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände am Montag mitteilte. Im kommenden Jahr werde die Zahl wahrscheinlich unter 20.000 sinken.

