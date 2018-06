Rotterdam (SID) - Mit der Auslosung am Dienstag (17.30 Uhr/Eurosport) in Rotterdam fällt der offizielle Startschuss für die Mission Titelverteidigung der deutschen Fußball-Olympiasiegerinnen bei der EM 2017. Neben dem achtmaligen Europameister sind für die Endrunde in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) die Gastgeberinnen sowie Frankreich und England als Köpfe der vier Vierergruppen gesetzt.

"Ich freue mich auf die Auslosung und bin gespannt auf unsere Gruppengegner. Durch die Aufstockung der EM auf 16 Mannschaften sind interessante Konstellationen möglich", sagte Neu-Bundestrainerin Steffi Jones, die gleich bei ihrem Amtsantritt den siebten EM-Titel in Folge als Ziel ausgegeben hatte: "Wir sind voller Vorfreude auf die Europameisterschaft in den fußballbegeisterten Niederlanden."

DFB-Präsident Reinhard Grindel führt die fünfköpfige deutsche Delegation an, die im Luxor Theater gespannt auf die Lostöpfe blickt. Als Losfee soll die mittlerweile zurückgetretene Ex-Weltfußballerin Nadine Keßler ihrem früheren Team Glück bringen.

Die Gruppenphase spielt die deutsche Mannschaft auf jeden Fall in Breda, Tilburg und Utrecht. Die weiteren Spielorte der zwölften EM sind Deventer, Doetinchem, Enschede und Rotterdam. Nach der Auslosung nehmen Jones und Co. zwei Tage lang mögliche Teamhotels und Trainingsmöglichkeiten unter die Lupe. Noch offen ist, ob der Rekord-Champion dieses Mal ein festes Teamquartier bezieht. - Die Töpfe im Überblick:

Topf 1: Niederlande, Deutschland (TV), Frankreich, England

Topf 2: Norwegen, Schweden, Spanien, Schweiz

Topf 3: Italien, Island, Schottland, Dänemark

Topf 4: Österreich, Belgien, Russland, Portugal