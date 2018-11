Düsseldorf (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat seinen ehemaligen Trainer Jürgen Klopp für dessen "extrem gute Arbeit" beim englischen Tabellenführer FC Liverpool in den höchsten Tönen gelobt. "Wir wissen alle, was für ein exzellenter Trainer er ist und wie erfolgreich er sein kann. Er ist fantastisch und eine große Persönlichkeit", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City bei der Vorstellung des neuen DFB-Trikots in Düsseldorf.

Klopp und die Reds hatten am Sonntag in der Premier League dank des 6:1-Erfolgs gegen FC Watford die Spitze übernommen. Für Gündogan, der unter Klopp mit Borussia Dortmund Meister und Pokalsieger geworden war, hat das vielfältige Gründe. "Jürgen macht extrem gute Arbeit. Zudem hat er den Vorteil, nicht im internationalen Geschäft dabei zu sein. Dadurch hat er ein paar Tage mehr Vorbereitungszeit", sagte Gündogan.

Mit Teammanager Pep Guardiola und Manchester City liegt Gündogan nach elf Spieltagen zwei Zähler hinter Liverpool auf Rang drei. "Ich hoffe", sagte Gündogan, "dass wir es schaffen, Jürgen nicht so erfolgreich zu machen."