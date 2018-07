Bagdad (AFP) Die Menschenrechtsgruppierung Amnesty International hat sich besorgt über die offenbar gezielte Vertreibung arabischer Familien aus der von Kurden kontrollierten Stadt Kirkuk im Irak gezeigt. Die Behörden hätten im vergangenen Monat die Häuser hunderter arabischer Familien zerstört - offenbar als Vergeltung für den Angriff der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf die Stadt, kritisierte Amnesty in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.