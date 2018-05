Madrid (SID) - Der spanische Superstar Rafael Nadal kehrt Ende Dezember nach seiner Regenerationspause auf die große Tennis-Bühne zurück. "Ich freue mich bekanntzugeben, dass Abu Dhabi mein erstes Turnier sein wird", schrieb der 14-malige Grand-Slam-Sieger Montag auf Twitter mit Blick auf das Einladungsturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nadal hatte Mitte Oktober seine Saison vorzeitig beendet und die Teilnahme an den Turnieren in Basel und Paris abgesagt. Er sei körperlich nach dem Gewinn von Olympia-Gold im Doppel an der Seite von Mario Lopez an einer Grenze angelangt, teilte er als Begründung mit.

Der Weltranglistenachte war in dieser Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Bei den French Open in Paris war er wegen einer Handgelenksblessur vor der dritten Runde ausgestiegen und hatte wenig später auch auf die Wimbledon-Teilnahme verzichten müssen.