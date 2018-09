Chicago (SID) - Rookie Paul Zipser hat in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen Chicago Bulls den bislang höchsten Saisonsieg gefeiert. Das Team um den deutschen Nationalspieler aus Heidelberg gewann in eigener Halle 112:80 gegen Orlando Magic. Zipser (22) durfte sechs Minuten ran, blieb aber auch in seinem fünften NBA-Einsatz ohne Punkt. Der Forward verbuchte zwei Rebounds und einen Assist.

Der sechsmalige Meister Chicago ist im Osten mit vier Siegen und drei Niederlagen Siebter. Bester Werfer im Spiel gegen Orlando war US-Olympiasieger Jimmy Butler mit 20 Punkten.