Berlin (AFP) Die Spitzen von Union und SPD sind am Dienstagabend im Kanzleramt zusammengekommen, um über strittige Fragen in der Rentenpolitik zu beraten. Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden wollen unter anderem Lösungen für die noch offenen Punkte aus dem Koalitionsvertrag aushandeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Nachmittag gesagt, sie hoffe, dass die Koalition "an einigen Stellen auch gemeinsame Entscheidungen treffen" werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.