Landau in der Pfalz (AFP) Rund elf Monate nach einem Brandanschlag auf eine noch unbewohnte Flüchtlingsunterkunft im rheinland-pfälzischen Herxheim hat die Staatsanwaltschaft die beiden mutmaßlichen Täter angeklagt. Den Männern im Alter von 23 und 33 Jahren werde Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Dienstag in Landau mit. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft.

