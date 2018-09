Wien (SID) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Doll (Ferencvaros Budapest) und der langjährige Bundesliga-Profi Andreas Herzog, Assistent von Chefcoach Jürgen Klinsmann beim US-Nationalteam, sind laut Medienberichten als Trainerkandidaten beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien im Gespräch.

Am Montag hatte sich der Traditionsklub von Chefcoach Mike Büskens und Sportdirektor Andreas Müller getrennt. Gehandelt werden an der Gerüchtebörse auch Dietmar Kühbauer und Damir Canadi.

Der ehemalige HSV- und BVB-Coach Doll hat mit Ferencvaros in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg in Ungarn erringen können. Dolls Vertrag in Budapest läuft noch bis 2019. Auch der ehemalige Werder-Bremen- und Bayern-München-Profi Andreas Herzog käme theoretisch infrage.

Derweil hat Österreichs Fußball-Ikone Hans Krankl die Verantwortlichen seines früheren Klubs Rapid mit Hohn und Spott überzogen. In seiner Kolumne für die Zeitung Österreich fragte Krankl mit Blick auf die Nachfolger-Suche: "Wer soll jetzt den ,Richtigen' finden? Ich sehe bei Rapid weit und breit keinen, der sich im Fußball wirklich auskennt. Andererseits: Wenn die wichtigen Herren, wie man hört, gescheite Leute im Umfeld haben, kann ja nix schiefgehen. Ich hoffe nur, dass es sich nicht um dieselben Einflüsterer handelt, die Büskens und Müller gesagt haben ..." Rapid hatte in den letzten zehn Spielen nur zwei Siege verbucht.