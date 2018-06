Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat sich nicht auf einen Klimaschutzplan geeinigt. Damit kann das Konzept von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nicht wie geplant an diesem Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend aus Regierungskreisen in Berlin.

