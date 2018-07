Los Angeles (dpa) - Sie hat mit ihrer Marke ein Mode-Imperium geschaffen, die eigene Tochter macht ihr in Stilfragen aber noch etwas vor.

US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (36) schwärmt vom Modegeschmack ihrer vierjährigen Tochter Maxwell Drew. "Sie bringt mir viel über Outfits bei und ist besser darin, Outfits zusammenzustellen als ich", sagte Simpson dem US-"People"-Magazin.

Sie habe ein ganzes Warenlager mit Klamotten, die sie für ihre Tochter aufheben wolle. "Ich habe noch all meine Ballkleider und Musikvideo-Outfits. Und ich bin auf sehr viele Bälle gegangen." Die zweifache Mutter glaubt, dass ihre Tochter gute Outfits zu schätzen wisse.

Die ältere Schwester von Popsängerin Ashlee Simpson (32) spielte in Filmen wie "Ein Duke kommt selten allein" (2005) oder "Der Love Guru" (2008) mit und veröffentlichte in den USA ihr letztes, reguläres Album im Jahr 2008. Seitdem arbeitet sie vermehrt an ihrer Modekollektion. Mit Schuhen, Sonnenbrillen und Schmuck verdient Simpson laut eines Berichts des Wirtschaftsmagazins "Forbes" von 2014 jährlich mehrere Millionen.