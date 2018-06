Bad Salzungen (dpa) - Die Suche nach dem vermissten Einjährigen im thüringischen Bad Salzungen soll bei Tageslicht fortgesetzt werden. Wegen der Witterung und schlechter Sicht sei die Suche in der Nacht nach mehr als acht Stunden vorerst unterbrochen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Seit gestern Nachmittag hatten Polizei und Feuerwehr in und an der Werra nach dem Kind gesucht. Am Nachmittag hatte eine Bekannte für die "völlig verstörte" Mutter einen Notarzt gerufen und die Polizei informiert, die mit der Suche begann.

