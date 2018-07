Manila (AFP) Der 1989 verstorbene philippinische Diktator Ferdinand Marcos kann auf dem sogenannten Heldenfriedhof in der Hauptstadt Manila bestattet werden. Das entschied der Oberste Gerichtshof des Landes am Dienstag in einem Urteil, das die philippinische Bevölkerung spalten dürfte. Gerichtssprecher Theodore Te sagte vor Journalisten und Anhängern Marcos' vor dem Gerichtsgebäude, es gebe kein Gesetz, das ein solches Begräbnis verbiete.

