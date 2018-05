Brüssel (AFP) Die Befehle für die Anschläge in Paris und Brüssel sind nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft auf einer "sehr hohen" Kommandoebene der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erteilt worden. "Wir wissen, dass die Befehle aus dem Gebiet des Islamischen Staats kamen", sagte Staatsanwalt Frédéric Van Leeuw am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Das reicht sehr hoch im Kommando des Islamischen Staats."

