Cottbus (AFP) Zum 78. Jahrestag der Pogromnacht hat Bundespräsident Joachim Gauck am Mittwoch am Mahnmal der ehemaligen Synagoge von Cottbus einen Kranz niedergelegt. Anschließend besuchte er die neue Synagoge in der brandenburgischen Stadt. Der 9. November habe "historische Bedeutung", sagte er am Rande der Veranstaltung.

