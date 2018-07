Frankfurt/Main (AFP) Nach dem Sieg des Rechtspopulisten Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen ist der Deutsche Aktienindex (Dax) am Mittwoch mit einem Minus von 2,87 Prozent in den Handel gestartet. Die Londoner Börse verzeichnete zu Handelsbeginn Verluste von 1,87 Prozent, in Paris waren es 2,83 Prozent. Zuvor hatte es bereits massive Verluste an den asiatischen Börsen gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.