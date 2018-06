Berlin (AFP) Nach dem Sieg des Rechtspopulisten Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die USA ermahnt, ihrer globalen Führungsrolle gerecht zu werden. "Die Verunsicherung in der Wirtschaft ist riesengroß", erklärte BDI-Präsident Ulrich Grillo am Mittwoch in Berlin. Trump sei "gut beraten, die US-Wirtschaft nicht von der Welt abzuschotten, sonst wird die Unklarheit über den künftigen Kurs zu erheblichen negativen Effekten für die Weltwirtschaft führen".

