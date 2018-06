Berlin (AFP) Der Wahlsieg Donald Trumps wird nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Carsten Koschmieder einen Mobilisierungseffekt für Rechtspopulisten in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben. Die AfD könne behaupten, dass hierzulande politische Positionen tabuisiert würden, die in anderen Ländern mehrheitsfähig seien, wie etwa Mauern gegen Einwanderer oder ein strikter Anti-Islam-Kurs, sagte der Parteienforscher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.