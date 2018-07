Cottbus (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck sieht Deutschland und Europa nach der Wahl von Donald Trump in den USA vor neuen Aufgaben. Es sei "ziemlich offensichtlich", dass unter dem neugewählten Präsidenten Trump auf Europa und auch auf Deutschland "neue Herausforderungen zukommen", sagte Gauck am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung zum 9. November in Cottbus. "Ich gehe davon aus, dass Europa zur Bewahrung und zur Verteidigung seiner universellen Werte doch mehr Verantwortung übernehmen wird", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.