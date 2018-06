Mainz (AFP) Die wegen verschiedener Spenden des früheren Geheimagenten Werner Mauss unter Druck geratene rheinland-pfälzische CDU braucht einen neuen Schatzmeister. Der bisherige Amtsinhaber, der Bundestagsabgeordnete Peter Bleser, kündigte am Mittwoch in Mainz an, auf dem Landesparteitag am 19. November nicht erneut zu kandidieren. Er versicherte zugleich, er habe sich stets an geltendes Recht gehalten.

