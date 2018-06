Berlin (AFP) Angesichts des sich anbahnenden Wahlsiegs von Donald Trump rechnet Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit stärkeren Forderungen der USA an das deutsche Engagement in der Nato. "Aber auch wir werden fragen: Wie steht ihr zum Bündnis?", sagte von der Leyen am Mittwochmorgen mit Blick auf Wahlkampfäußerungen Trumps, der die Rolle der Vereinigten Staaten in der Militärallianz in Frage gestellt hatte.

