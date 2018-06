Wiesbaden (AFP) In diesem Sommer sind offenbar unter anderem durch die starke Zuwanderung mehr Kinder als im vergangenen Jahr eingeschult worden. Die Zahl der Schulanfänger stieg für das laufende Schuljahr 2016/2017 um zwei Prozent auf 719.000, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Eine Ursache dürfte nach Einschätzung der Behörde die verstärkte Zuwanderung im Jahr 2015 gewesen sein.

