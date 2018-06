Amsterdam (SID) - Die kriselnde niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat einen Prestigesieg verpasst, Michael Skibbe mit Griechenland erstmals nach fünf Siegen in Folge wieder verloren. Das Oranje-Team, das nach der verpassten EM auch in der Qualifikation für die WM 2018 hinterherhinkt, verspielte am Mittwoch in Amsterdam beim 1:1 (1:0) im Duell der Nachbarn gegen Belgien eine 1:0-Führung. Die Griechen unterlagen in Piräus Weißrussland mit 0:1 (0:1).

Davy Klaassen hatte die Niederlande mit einem verwandelten Foulelfmeter (38.) in Führung gebracht, Yannick Ferreira-Carrasco glich für die Roten Teufel aus (82.). Die Mannschaft des umstrittenen Bondscoachs Danny Blind ist in der Gruppe A mit nur vier Punkten nach drei Spielen lediglich Tabellendritter hinter Frankreich und Schweden. Am Sonntag trifft Oranje auf den krassen Außenseiter Luxemburg. EM-Viertelfinalist Belgien ist dagegen als Tabellenführer der Gruppe H auf dem besten Weg nach Russland.

Sergej Politewitsch (14.) besiegelte Skibbes Niederlage. Sein Team liegt nach drei Siegen punktgleich mit Belgien auf Rang zwei. Nächster Gegner ist am Sonntag Bosnien-Herzegowina.