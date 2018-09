Cardiff (SID) - Superstar Gareth Bale ist erneut zum Fußballer des Jahres in seiner Heimat Wales gewählt worden. Der 27-Jährige, der Wales bei der EM im Sommer in Frankreich sensationell bis ins Halbfinale geführt hatte, erhielt die Auszeichnung zum insgesamt sechsten Mal. Seit 2010 hat der Starstürmer von Real Madrid die Abstimmung mit einer Ausnahme gewonnen, einzig 2012 ging die Trophäe an Joe Allen.