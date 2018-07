London (AFP) Beim Unfall einer Trambahn im Süden Londons ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt, als der Zug am frühen Mittwochmorgen an einer Kreuzung entgleiste und auf die Seite kippte, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Mehrere der Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr arbeitete mit Hochdruck an der Bergung aller Passagiere.

