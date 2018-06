Köln (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem schwedischen Rechtsaußen Mattias Zachrisson um fünf Jahre bis 2022 verlängert. "Es ist einfach schön, hier zu sein. Ich habe echt Glück gehabt mit diesem Verein", sagte der 26-Jährige, der 2013 nach Berlin gewechselt war. Geschäftsführer Bob Hanning meinte: "Zacki gehört bei uns schon zum Inventar und hat in all den Jahren sportlich und menschlich überzeugt."